IMSA, Filipe Albuquerque sai de quarto: “corrida vai ser um enorme desafio” | AutoSport

Filipe Albuquerque e Ricky Taylor vão largar para a quarta jornada do Campeonato Norte Americano de Resistência (IMSA) do quarto lugar da grelha. A posição acaba por confirmar as afirmações do piloto português de que este circuito não é o ideal para o Acura da Wayne Taylor Racing. No entanto, o facto de terem ficado a apenas 0,268 segundos da ‘pole position’ mostra que na corrida tudo pode acontecer com a estratégia certa.

No final do treino cronometrado que foi disputado por Ricky Taylor, Filipe mostrava-se satisfeito: “Não ficámos surpreendidos pois sabíamos que íamos enfrentar dificuldades num circuito como este, que pouco se ajusta ao nosso carro. No entanto, a curta diferença de tempo para os lideres deixou-nos contentes. É um circuito citadino como muitos ressaltos e com muitas curvas lentas, nada propicio ao nosso Acura. A corrida vai ser um enorme desafio “, começou por referir o piloto de Coimbra.

Apesar da corrida ter somente 1h40 minutos de duração, Filipe acredita que com a estratégia certa não há impossíveis: “Não somos os mais rápidos mas na corrida propriamente dita nem sempre os mais rápidos são os vencedores. Há outros fatores a ter em consideração e espero que a nossa estratégia permita estar na luta pelos lugares da frente. Vai ser uma corrida curta mas provavelmente uma das mais desafiantes, vamos ter de superar muitos obstáculos. Estou confiante” concluiu Filipe Albuquerque.

Hoje, sábado pelas 15.10h tem início a prova com transmissão em directo em imsa.com