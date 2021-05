IMSA, Filipe Albuquerque: ” Resultado incrível mas muito, muito difícil” | AutoSport

Foi uma corrida muito dura aquela que Filipe Albuquerque e Ricky Taylor tiveram em Mid Ohio, terceira jornada do IMSA mas que culminou com o a vitória.



A largar da segunda posição da grelha, Filipe Albuquerque não teve a tarefa facilitada: “No final foi um resultado incrível mas foi muito, muito difícil. Ao contrário dos meus adversários não arranquei para a corrida com pneus novos o que dificultou muito o meu trabalho. O meu ‘stint’ foi muito duro, procurei a todo o custo não perder demasiado terreno e dei tudo o que tinha e não tinha”, começou por referir o piloto português.



Ricky Taylor conseguiu depois recuperar para primeiro, mas nunca conseguiu respirar de alivio, já que a luta pela vitória deu-se até cruzar a linha de meta: “O Ricky fez um trabalho notável. Não só até chegar ao primeiro lugar, mas em conseguir manter a posição depois de sucessivos ataques. Foi uma corrida de ‘sprint’, de nervos e nos limites. Mas, no final, conseguimos o objetivo a que nos propusemos: vencer. E isso deixa-nos muito felizes pois aumentamos a vantagem na liderança do Campeonato. Estamos ainda no início da temporada mas todos os pontos contam para o objetivo final de chegar ao título”, concluiu o piloto de Coimbra.



A próxima corrida do Campeonato Norte Americano de Resistência acontece a 11 e 12 de Junho em Detroit.