IMSA, Filipe Albuquerque quer vencer em Sebring

Realiza-se este fim-de-semana, a segunda corrida do Campeonato Norte Americano de Resistência (IMSA Weather Tech SportsCar Championship), as 12h de Sebring. Filipe Albuquerque, depois da vitória nas 24h de Daytona com a sua nova equipa, a Wayne Taylor Racing, está focado em conseguir a vitória que lhe tem escapado nos últimos anos.

Depois dos testes realizados na particular pista de Sebring, o piloto de Coimbra está otimista e até desejoso de entrar em pista: “É sempre uma corrida muito exigente e desafiante. O asfalto, com muitos buracos, coloca à prova as capacidades dos pilotos e das máquinas. Sabemos que temos um bom carro e a prova disso foi a vitória em Daytona. Mas não podemos dar nada como certo. Temos de fazer o nosso trabalho bem feito pois são 12h e tudo pode acontecer”, começou por dizer.

Apesar de ciente das dificuldades próprias das corridas de resistência, Filipe ambiciona chegar à vitória: “Nunca venci esta corrida e claro que gostava de o conseguir. Seria mais um marco importante na minha carreira. Estamos todos na equipa muito focados e preparados. Analisámos e trabalhámos os dados recolhidos no teste. Por isso, não há nada a temer mas simplesmente fazer o trabalho bem”, concluiu Filipe otimista para mais um confronto.

A corrida terá lugar no próximo Sábado, dia 20 de março, com arranque previsto para as 14.10h, hora portuguesa.