IMSA, Filipe Albuquerque quer recuperar liderança do campeonato | AutoSport

A terceira jornada do IMSA WeatherTech SportsCar Championship tem lugar este fim-de-semana na Califórnia no circuito citadino de Long Beach.

A corrida mais curta da temporada com 100 minutos de duração antevê-se bastante competitiva e a dupla do Acura da Wayne Taylor Racing não só quer brilhar como recuperar o primeiro lugar nas contas do Campeonato.

Filipe Albuquerque mantém o optimismo habitual de quem tem a experiência, equipa e carro competitivo: “Temos consciência do nosso potencial e que vencer é um objectivo muito real. No entanto, nos últimos dois anos com a Acura neste circuito, éramos mais lentos que os nossos adversários. Com este carro acredito que estaremos mais competitivos e em melhores condições de lutar pelo lugar mais alto do pódio”, começou por explicar o piloto português.

A primeira corrida ‘sprint’ da época num circuito citadino é um cenário muito interessante para pilotos e equipas: “Vamos procurar encontrar o melhor compromisso para o Acura, fazer os melhores ajustes. Temos discutido as vitórias nas duas primeiras corridas, estamos em segundo no campeonato, a apenas 10 pontos dos líderes. Apesar de ainda estamos no início da temporada, é importante estar na frente desde cedo. É com esse espírito que vamos encarar esta corrida. Vencer seria o ideal, mas regressar à liderança do Campeonato independentemente do resultado, é algo que nos deixaria agradados. Estamos motivados!”, concluiu Filipe Albuquerque.

O programa do fim-de-semana prevê os treinos e qualificação na sexta-feira, 14 abril. A corrida está programada para a madrugada de domingo à 1h.