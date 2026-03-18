IMSA: Filipe Albuquerque quer inverter a tendência em Sebring

Filipe Albuquerque prepara-se para disputar mais uma edição das 12 Horas de Sebring, segunda ronda do campeonato norte-americano de resistência (IMSA), com o objetivo de alcançar um resultado de destaque após um arranque de temporada menos positivo em Daytona.

O piloto português regressa ao exigente circuito da Florida ao volante de um Cadillac da Wayne Taylor Racing, partilhando o carro com Ricky Taylor e Will Stevens. A prova é uma das mais duras do calendário, marcada pelo piso irregular e pelas condições imprevisíveis, que colocam à prova a resistência física dos pilotos e a fiabilidade das máquinas.

A gestão do tráfego, a consistência ao longo das 12 horas e a estratégia de corrida serão fatores determinantes numa competição onde os detalhes fazem a diferença. Apesar das dificuldades históricas em Sebring, Albuquerque mostra-se confiante para esta edição.

“As corridas em Sebring nunca foram fáceis para mim, mas quero inverter isso. O problema que tivemos em Daytona está resolvido e temos tudo alinhado para correr bem. O ‘balance of performance’ parece adequado e vamos sem reservas: queremos ganhar”, afirmou o piloto português.

Albuquerque destacou ainda o potencial demonstrado pela equipa na prova anterior e reforçou a ambição de lutar pelos lugares cimeiros.

“Em Daytona mostrámos que temos ritmo, por isso não faz sentido pensar noutro resultado. Agora é trabalhar para concretizar esse objetivo.”

A edição deste ano volta a contar com forte concorrência entre equipas e pilotos de topo, num dos eventos mais emblemáticos do endurance mundial. A corrida realiza-se este sábado, com início às 14h10 (hora portuguesa), e poderá ser acompanhada em direto através da plataforma IMSA TV e dos canais Sport TV.