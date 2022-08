IMSA, Filipe Albuquerque: “Que corrida!” | AutoSport

Filipe Albuquerque acabou por brilhar mais uma vez no IMSA. Foi claramente o homem mais rápido da WTR no carro #10, algo humildemente admitido pelo seu colega de equipa e a sua manobra ao carro #60 abriu as portas da primeira vitória da WTR em Road America, um feito por si só. Com este resultado, Albuquerque e Taylor regressaram à liderança da competição:

“Estou super contente com esta vitória. Meu Deus, que corrida! Foi feita de altos e baixos, lideramos no início, depois começou a chover e as estratégias mudaram. Houve pilotos que apostaram nos pneus de chuva, o que acabou por se revelar a decisão certa. A meio da corrida estávamos em últimos, quase a ser dobrados. Depois houve mais um FCY que juntou toda a gente e entrei no carro e aqui acabei por fazer a maior parte do trabalho, ao contrário do que aconteceu em Mosport em que foi o Ricky Taylor a andar mais. O carro estava bom, senti-me muito confiante nesta pista e acabamos por passar duas vezes os nossos adversários na luta pelo campeonato, o carro #60. A equipa fez um trabalho brilhante na estratégia, passei para segundo e depois passei o carro #60 em pista. Estou muito contente, estamos agora em primeiro no campeonato, ainda não acabou, mas estamos numa boa posição para a última corrida”.