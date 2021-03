IMSA, Filipe Albuquerque: “Quanto mais à frente melhor…”

Teve lugar esta tarde a sessão de qualificação para as 12h de Sebring, segunda prova do Campeonato Norte Americano de Resistência, com Filipe Albuquerque e os seus companheiros de equipa na Wayne Taylor Racing, Ricky Taylor e Alexander Rossi a asseguraram a primeira linha da grelha com a segunda posição.

O trio do Accura #10 trabalhou bastante nos treinos livres para conseguirem ficar a apenas 0,110s da ‘pole position’: “Coube ao Ricky a tarefa de realizar o cronometrado. Nos treinos não estávamos tão rápidos como desejaríamos, mas as coisas melhoraram bastante e o Ricky fez uma volta notável para conseguir este resultado. Está de parabéns”, começou por referir Filipe Albuquerque.

A corrida que começa amanhã pelas 14.10h, hora portuguesa, terá 12h de duração pelo que a posição na grelha não é determinante: “Mas é sempre importante. Quanto mais à frente melhor. Depois do resultado de hoje os nossos objetivos mantém-se inalteráveis: vencer a corrida e cimentar a primeira posição nas contas do campeonato. Vamos ver o que a corrida nos reserva amanhã”, concluiu o piloto de Coimbra que ambiciona somar ao seu palmarés a vitória nesta prova que lhe tem escapado nos últimos ano.