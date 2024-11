IMSA, Filipe Albuquerque: “Primeiro contacto com o Cadillac foi muito positivo

Filipe Albuquerque e Ricky Taylor, da Wayne Taylor Racing, testaram o novo Cadillac V-Series para a temporada 2025 do Campeonato Norte-Americano de Resistência (IMSA). O primeiro contacto com o carro, equipado com motor atmosférico, foi positivo, embora exija adaptação e trabalho contínuo para maximizar o seu desempenho.

Albuquerque, que regressa à marca que deixou boas memórias, mostrou otimismo com a mudança de construtor, acreditando que o Cadillac ajudará a alcançar melhores resultados. Ele destacou o compromisso da equipa em enfrentar o processo de evolução com resiliência e esforço.

“O primeiro contacto foi muito positivo. É um carro completamente diferente daquele que tivemos nos últimos dois anos. É um carro com motor atmosférico que faz muita diferença na forma como a potência vai para as rodas. Temos de nos habituar, vai exigir trabalho e resiliência. Mas temos muitas pessoas envolvidas neste trabalho para que na primeira corrida da época, já em janeiro, tudo esteja alinhado da melhor forma”, explicou Filipe Albuquerque.

A mudança de construtor é encarada de forma muito positiva, logo há uma grande expectativa para a época que se avizinha: “Estou a gostar bastante deste desafio e encaro sempre as mudanças com otimismo redobrado. Queremos melhores resultados e acreditamos que o Cadillac nos vai ajudar a atingir essa meta, mesmo que saibamos que temos um longo processo de evolução e adaptação. Não há sucesso sem esforço e na equipa estamos todos muito comprometidos com essa premissa”, concluiu.

A temporada começa com as 24 Horas de Daytona, de 25 a 26 de janeiro, precedida pelos treinos oficiais “Roar Before The Rolex 24,” de 17 a 19 de janeiro, também em Daytona.