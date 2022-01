IMSA: Filipe Albuquerque prepara 24h de Daytona | AutoSport

Os treinos de preparação e corrida de qualificação para as 24h de Daytona acontecem já no próximo fim-de-semana de 22 e 23 de Janeiro no emblemático circuito americano. O piloto português, vencedor da edição 2018 e 2021 da prova, está entusiasmado com a aproximação da corrida e enfrenta-a como se fosse a sua primeira participação.

A confiança e determinação de quem sabe o que lhe espera é o mote para o fim de semana que prepara o embate final a 29 e 30 janeiro. Ao volante do Acura da Wayne Taylor Racing e a partilhar a condução com Ricky Taylor, Alexander Rossi e Will Stevens, o piloto português quer entrar desde cedo com o pé direito.

“Somos os vencedores da edição 2021 e como tal uma das equipas favoritas. Isso dá-nos confiança, mas ao mesmo tempo uma enorme responsabilidade. Por isso é importante começar bem já este fim de semana e conseguir o melhor resultado possível na corrida de qualificação que irá definir a gelha de partida para a edição 2022. Numa corrida de 24h a posição na grelha não é determinante para o resultado final, mas dá um impulso extra”, começou por explicar Filipe Albuquerque.

“Este ano o nível de competitividade parece-me que está mais elevado que nunca. Mas não nos vamos deixar intimidar. Estamos preparados para fazer o nosso trabalho e lutar pela vitória. Temos um novo colega de equipa, o Will Stevens, um piloto forte e rápido que conheço bem enquanto adversário nas pistas. Parece-me que temos um leque de pilotos fantástico, um carro ganhador e uma equipa altamente motivada para alcançar resultados. Estão todos os ingredientes reunidos”, rematou o piloto de Coimbra.