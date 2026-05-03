IMSA: Filipe Albuquerque parte de 7º em Laguna Seca após qualificação aquém das expectativas

Filipe Albuquerque garantiu o sétimo lugar da grelha para a ronda de Laguna Seca do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, num resultado abaixo do esperado para o Cadillac nº 10 da Wayne Taylor Racing. A sessão ficou marcada por um contraste dentro da própria equipa, já que Louis Deletraz assegurou a pole position no outro Cadillac da estrutura, enquanto o português não conseguiu extrair o andamento necessário para discutir os lugares da frente.

Qualificação expôs dificuldades no Cadillac nº 10

Depois de um arranque de sessão em que chegou a fixar uma volta de referência, Albuquerque acabou por perder terreno à medida que a qualificação avançou e fechou no sétimo posto. O desfecho confirmou as limitações sentidas pelo piloto português ao longo da sessão e reforçou a ideia de que algo não estava a funcionar no seu carro com a mesma eficácia demonstrada no outro Cadillac da equipa.

“É um resultado frustrante sobretudo porque os nossos colegas de equipa conseguiram a pole. Algo se passa com o nosso carro para estarmos com tamanha falta de andamento”, afirmou Albuquerque, sublinhando que fez “tudo o que podia”, mas sem margem para mais. O piloto adiantou ainda que a equipa vai analisar os dados para perceber a origem do problema, avisando que, sem melhorias, a corrida poderá voltar a ser complicada.

Confiança mantém-se para a corrida

Apesar da contrariedade, Albuquerque recusou dramatizar o cenário e insistiu na necessidade de manter o foco competitivo. “Não podemos desmoralizar. Temos de manter o foco, acreditar que a equipa vai encontrar uma solução para conseguirmos minimizar os estragos”, declarou, assumindo que o contexto não é o ideal, mas defendendo que ainda há espaço para recuperar na corrida.

A prova de Laguna Seca surge, de resto, como uma etapa importante para a dupla formada por Albuquerque e Ricky Taylor, que procurava neste fim de semana um ponto de viragem numa fase inicial de temporada abaixo das expectativas. Antes da ronda californiana, o português lembra mesmo os bons antecedentes no circuito e a ambição de regressar aos resultados fortes que já ali alcançou.

Onde ver a prova

A corrida do Monterey SportsCar Championship disputa-se este domingo e tem transmissão em Portugal a partir das 21h00 na SportTV 6. O formato da prova prevê 2h40 de corrida, um enquadramento que pode abrir espaço à estratégia, à gestão de tráfego e a uma eventual recuperação do Cadillac de Albuquerque.