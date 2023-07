IMSA: Filipe Albuquerque: “Objectivo é evitar azares, dar o nosso melhor em pista e esperar para ver o resultado” | AutoSport

A sexta prova do Campeonato Norte Americano de Resistência (IMSA) ruma este fim-de-semana ao Canadá para o Chevrolet Grand Prix no Canadian Tire Motorsport Park perto de Toronto. A ocupar a quinta posição do Campeonato, Filipe Albuquerque e o seu companheiro de equipa na Wayne Taylor Racing, Ricky Taylor enfrentam este desafio com a determinação e motivação que os caracteriza.

O início de época atribulado não espelha a performance nem as ambições da dupla do Acura #10. Nesta corrida, mais curta que as últimas, com apenas 2h40 minutos de duração, Filipe está focado em fazer uma corrida consistente e sem problemas: “Depois de tudo o que nos tem acontecido, não queremos entrar em pista com os azares a pairar sobre os nossos ombros. O objectivo é fazer o que está ao nosso alcance, evitar azares, dar o nosso melhor em pista e esperar para ver o resultado”, começou por referir o piloto de Coimbra.

Uma corrida ‘sprint’ num circuito que ambos os pilotos conhecem bem: “E onde acreditamos que o Acura estará uma vez mais competitivo. Aliás, não nos tem faltado competitividade e isso é um impulso importante para continuarmos a fazer o nosso trabalho o melhor possível. No final, logo faremos contas!”, concluiu Filipe Albuquerque.

Na sexta-feira, 7 de julho terão lugar os treinos livres. No sábado, a qualificação e no domingo, pelas 17h, hora portuguesa, terá início a corrida que terá transmissão em imsa.tv.com