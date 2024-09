IMSA, Filipe Albuquerque: “O padrão repete-se e isso não nos deixa confortáveis”

Indanápolis não foi acolhedora para Filipe Albuquerque, na penúltima prova do Campeonato Norte Americano Resistência. A dupla da Wayne Taylor Racing chegou a acreditar na vitória na prova de seis horas no “Brickyard” na altura em que lideravam a prova. No entanto, a estratégia definida e um problema de motor perto do final da prova não permitiu que fossem além do sexto lugar final.

Filipe não escondia uma certa frustração: “O que aconteceu nesta corrida assemelha-se a tudo o que aconteceu ao longo do ano. Foi uma corrida disputada em condições difíceis devido à chuva, com altos e baixos e que no final não nos sorriu. Saímos de sexto, e a meio da prova estava no comando da corrida e com a volta mais rápida. Mas depois, não soubemos aproveitar as situações de bandeiras amarelas a nosso favor e caímos posições. Estávamos a lutar pelo quarto lugar, quando um problema de motor nos faz cair para sexto. Estávamos longe de imaginar que este seria o desfecho”, explicou Filipe Albuquerque.

Um desfecho que a dupla luso-americana queria evitar, mas que tem marcado a época desportiva: “O padrão repete-se e isso não nos deixa confortáveis. Somos rápidos, aliás, no final da corrida fiz a segunda volta mais rápida, lideramos a prova e depois a estratégia dita o resultado menos feliz. Parece que é o nosso destino este ano. Nada a fazer, agora é enfrentar a última corrida do ano de cabeça erguida”, concluiu o piloto de Coimbra.

A próxima jornada que encerra o ano de 2024 acontece com as 10h de Petit Le Mans de 10 a 12 de outubro.