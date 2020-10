IMSA, Filipe Albuquerque: “O objetivo da equipa é claro: chegar à vitória”

Filipe Albuquerque mal teve tempo de festejar o título no European Le Mans Series, uma vez que já está a caminho de Road Atlanta nos Estados Unidos da América onde vai disputar as 10h de Petit Le Mans pontuáveis para o IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Filipe vai juntar-se a Felipe Nasr e Pipo Derani no Cadillac #31 da Whelen Engineering Racing com o intuito de conseguir chegar à vitória: “O objectivo da equipa é claro: chegar à vitória. E em termos pessoais gostava muito que isso acontecesse, não só porque venho de uma senda de vitórias e gostava de assim continuar, mas também porque esta prova é sempre um pouco madrasta para mim. Sempre que a disputo acontece alguma coisa que me impede de lutar pelo primeiro lugar. Espero inverter essa tendência este fim-de-semana”, disse o piloto de Coimbra.

A equipa está em segundo no Campeonato e Filipe espera conseguir ajudar a Whelen Engineering Racing a reduzir a diferença para o primeiro lugar ou, quem sabe, ascender à liderança: “A minha missão é mesmo de ajudar a equipa e o Pipo a vencer. Para isso, vou fazer que é habitual, dar o meu melhor. Temos equipa e carro para vencer por isso é só fazer o nosso trabalho bem feito, ter a sorte do nosso lado e evitar percalços. Mas vamos ver se será desta…”, concluiu Albuquerque.

O programa do fim-de-semana prevê a qualificação na sexta-feira dia 16 de outubro e as 10 horas de corrida no sábado a partir das 7.40h e poderá ser acompanhada em https://www.imsa.com/tv/