IMSA, Filipe Albuquerque: “O carro está muito bom”

Filipe Albuquerque inicia este fim de semana, entre 16 e 18 de janeiro, a sua temporada de 2026 no Roar Before the Rolex 24, em Daytona, sessão de treinos oficial que antecede as 24 Horas de Daytona. O piloto português integra novamente a formação da Wayne Taylor Racing, ao lado de Ricky Taylor e Will Stevens, aos comandos de um Cadillac.

O Roar Before the Rolex 24 assume um papel fundamental na preparação da primeira prova do Campeonato Norte-Americano de Resistência, agendada para os dias 24 e 25 de janeiro. Estes treinos permitem às equipas afinar estratégias, testar soluções técnicas e recolher dados essenciais para a mítica maratona de 24 horas.

Depois de várias épocas a lutar pelo título sem que a sorte estivesse do seu lado, Albuquerque encara 2026 com renovado otimismo. A evolução do Cadillac e o maior entrosamento da equipa criam expectativas positivas para um ano competitivo.

Apesar de reconhecer que os testes não revelam totalmente o verdadeiro nível das equipas — uma vez que muitas guardam cartas para a corrida —, o piloto português sublinha a importância de se focarem no trabalho interno e nos ajustes necessários.

O currículo de Filipe Albuquerque em Daytona é de peso: venceu a prova por três vezes, em 2013 na categoria GT e, à geral, em 2018 e 2021.

“Estava desejoso de dar início à época. Vai ser um ano longo, mas que espero feliz, para a nossa equipa. Estes testes marcam sempre o arranque das 24 Horas de Daytona e são essenciais para o normal decorrer da prova.”

“Acredito sinceramente que vamos estar na linha da frente. O carro está muito bom. Há trabalho para fazer, mas sentimos que estamos melhores. Estes treinos vão ser fundamentais para fazer alguns ajustes, mas ainda não vamos conseguir perceber como estamos face à concorrência. Há sempre ‘cartadas’ que ficam por apresentar até ao dia de corrida.”

“Por isso, vamos focar-nos no nosso trabalho, resolver o que há para resolver e preparar-nos bem. Para a semana, aí sim, será a sério.”