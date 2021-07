IMSA, Filipe Albuquerque: “não tínhamos o andamento dos Cadillac” | AutoSport

A corrida do Watkins Glen, sexta jornada do Campeonato Norte Americano de Resistência foi atípica, com o mau tempo a condicionar o trabalho de pilotos e equipas. Filipe Albuquerque e Ricky Taylor no Acura #10 da Wayne Taylor Racing saíram da ‘pole position’ mas viriam a terminar, uma vez mais, no terceiro lugar do pódio. Resultado que já tinham registado nesta mesma pista a semana passada.

Apesar de terem a vitória na mente, este desfecho acaba por ser positivo em termos de campeonato uma vez que ficaram à frente dos mais diretos adversários na luta pelo titulo: “Foi uma corrida difícil mesmo saindo da ‘pole’. A chuva complicou, a bandeira vermelha não ajudou na estratégia e na repartida, não estávamos tão à vontade com as condições como os nossos adversários. Apesar de rápidos, não tínhamos o andamento dos Cadillac e o terceiro lugar acaba por ser bom, dadas as circunstâncias”, começou por explicar o piloto de Coimbra.

Filipe Albuquerque e Ricky Taylor consolidam a primeira posição nas contas do Campeonato quando se alcança a primeira metade da temporada: “Estamos na posição que queríamos estar. Claro que mais vitórias iria ajudar bastante, mas mesmo assim temos feito um ótimo percurso e está tudo no caminho certo. Vamos continuar a trabalhar para melhorar o carro porque a próxima corrida já está aí à porta”, concluiu.

A 16 e 17 de Julho, Lime Rock Park recebe a sétima jornada da época.