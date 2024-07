IMSA, Filipe Albuquerque: “Não temos nada a perder”

Com o Campeonato Norte Americano de Resistência (IMSA) na sua reta final, Filipe Albuquerque já está nos Estados Unidos da América para a antepenúltima jornada da competição, em Road America. Com as contas do título já para trás, o foco está na vitória em cada prova

Ao volante do Acura da Wayne Taylor Racing e partilhando a condução com Ricky Taylor, o piloto português está ciente que já não têm condições para discutir o campeonato, mas esse facto abre outras perspetivas para a corrida: “Não temos nada a perder e por isso podemos arriscar mais que os outros. Já não vamos colocar nada em causa e tudo o que puder advir de bom desse risco, será bem-vindo. Por isso é lutar de todas as formas pela vitória”, começou por explicar.

Numa pista que gosta particularmente e onde tiveram oportunidade de testar, as duas horas e 40m de prova podem dar os resultados desejados: “Apesar da época ter sido estranha até aqui, a realidade é que faltam três provas para o final da época e nem isso nos tira a motivação de vencer. Não podemos discutir o campeonato, mas podemos fazer a diferença corrida a corrida. É com esse foco que vamos entrar em prova este fim-de-semana”, concluiu Albuquerque determinado.

O IMSA Sportscar Weekend em Road America arranca na sexta-feira, dia 2 de agosto com os treinos livres. A qualificação fica reservada para sábado, 3 e a corrida para domingo às 21.10h, hora portuguesa. Tudo com transmissão em direto em imsa.tv