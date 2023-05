IMSA, Filipe Albuquerque: “Não podemos de maneira nenhuma perder mais pontos” | AutoSport

Filipe Albuquerque regressa aos Estados Unidos da América para a quarta ronda do Weathertech Sportscar Championship da IMSA em Laguna Seca, depois de ter estado aos comandos do Oreca LMP2 da United Autosports nas 6 Horas de Spa, prova a contar para o Campeonato do Mundo de Resistência da FIA.

Afastado das vitórias na competição da IMSA, Albuquerque está focado apenas na vitória e na recuperação pontual da classificação da classe principal, a GTP. O piloto português e o seu companheiro de equipa na Wayne Taylor Racing, Ricky Taylor ocupam a terceira posição do ampeonato e só têm como objetivo para esta corrida a vitória. Nas três corridas inaugurais a dupla do Acura #10 esteve sempre na luta pela vitória, tendo mesmo estado até à última prova no primeiro lugar da tabela classificativa. No entanto, contratempos no final das corridas, acabaram por contrariar as vitórias quase certas.

Para Filipe Albuquerque: “Chegou a hora de materializar o excelente andamento que temos tido em vitórias. Estamos a poucos pontos da liderança do Campeonato, na terceira posição, mas não porque os nossos adversários tenham sido melhores ou mais competitivos, mas simplesmente porque, por uma razão ou outra, deixámos que isso acontecesse. Por isso, sem grandes rodeios, temos de manter a concentração, a calma e pensar nas contas do Campeonato. Acredito que as coisas vão acabar por jogar a nosso favor. Não podemos de maneira nenhuma perder mais pontos se queremos chegar ao título.”, explicou Filipe Albuquerque.

A corrida terá lugar no Domingo, dia 14 de maio, com 2h40m e terá transmissão em direto como habitual em imsa.tv a partir das 22.10h.