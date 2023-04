IMSA, Filipe Albuquerque: “Não fomos bem-sucedidos, não estava destinado” | AutoSport

Filipe Albuquerque e Ricky Taylor no Acura ARX-06 #10 da Wayne Taylor Racing começaram bem a terceira jornada do Weathertech Sportscar Championship em Long Beach. A largarem da ‘pole position’ e confirmada que estava a superioridade em termos de andamento para os adversários, tudo parecia estar no caminho certo. No entanto, a uma volta do final da corrida, a tentativa de Ricky Taylor de assumir o comando da prova, deitou por terra as esperanças da dupla, quando o piloto norte-americano não conseguiu efetuar a ultrapassagem e bateu na barreira de pneus do circuito citadino. O resultado final acabou por ser o sétimo posto e como consequência a descida ao terceiro lugar nas contas do campeonato.

“Fiz o arranque e mantive a primeira posição. Por alguma razão não tinha rádio no carro e a comunicação com a equipa nas boxes era impossível. Na altura do ‘pit-stop’, supostamente rápido, demoramos mais tempo do que deveríamos e perdemos várias posições. Mas sabíamos que tínhamos condições para recuperar”, começou por explicar Filipe Albuquerque. O piloto luso salientou que Taylor “foi paulatinamente recuperando, com as dificuldades normais de estarmos numa pista citadina, estreita, dos pontos de ultrapassagens serem poucos e de termos muitos carros em pista. A poucas voltas do final, chegou ao segundo posto e rapidamente se colocou na traseira do líder da prova. Com o objetivo claro de chegar ao primeiro lugar, o Ricky não olhou a meios e na primeira oportunidade tentou a sua sorte. Mas as rodas da frente bloquearam com a manobra e embateu na barreira de pneus”.

Focado na próxima prova em Laguna Seca, Albuquerque admitiu que esta situação foi “muito difícil gerir, tanto para ele dentro do carro, como para mim, fora. Fomos sempre os mais rápidos, os candidatos à vitória e acabamos ali a uma volta do final. Podíamos ter ficado satisfeitos com o segundo lugar, podíamos, mas toda a gente sabe que o espírito de piloto não é de conformar-se, é de ir à luta. Não fomos bem-sucedidos, não estava destinado, mas regressaremos às vitórias em menos de nada”.

A próxima ronda do campeonato IMSA é em Laguna Seca entre os dias 12 e 14 de maio.

Foto: LAT Images/Perry Nelson