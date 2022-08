IMSA, Filipe Albuquerque: “Não estava à espera de conseguir fazer a pole” | AutoSport

Filipe Albuquerque conquistou a pole em Road America, palco da penúltima jornada do IMSA. O piloto português foi o mais rápido na sessão de qualificação e conseguiu pontos importantes para as contas do campeonato.

Faltam ainda 2h40 minutos de corrida ao volante do Acura da Wayne Taylor Racing, com o objectivo de chegar à vitória e remeter para a última corrida da temporada a decisão do título mas a pole conquistada ajuda o piloto e a sua equipa para amanhã:

“Não estava à espera de conseguir fazer a ‘pole’. Foi uma surpresa bastante boa, mas que reflete o excelente trabalho feito pela equipa, que me proporcionou um carro impecável. Fiz uma grande volta, num circuito muito exigente. No meu pensamento só me passava pela cabeça: ‘pole’. E quando percebo que sim, foi espetacular. É um sentimento de dever cumprido”, começou por dizer.

De salientar que este circuito não tem sido propriamente feliz para a Wayne Taylor Racing que nunca conseguiu subir ao lugar mais alto do pódio, mas este resultado dá o primeiro passo para contrariar essa tendência: “Claro que a ‘pole’ não significa vitória, mas em alguns casos pode ajudar e realmente espero que assim seja. Estamos felizes, temos um carro com um andamento excecional e esperamos amanhã vencer e lutar pelo título na última corrida. Enquanto matematicamente for possível, vamos dar o nosso melhor”, concluiu Filipe Albuquerque.