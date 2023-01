IMSA, Filipe Albuquerque: “não é nada que não possamos resolver para a semana” | AutoSport

Três dias intensos vividos em Daytona durante o ‘Roar Before the Rolex 24’. A expectativa de assistir ao que os novos LMDh conseguiam fazer era o aperitivo para o que veio a ser uma sessão de qualificação algo dramática entre os concorrentes da GTP.

O Acura ARX-06 da Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport esteve sistematicamente no topo da tabela de tempos nas sessões de treinos e o companheiro de equipa de Filipe Albuquerque, Ricky Taylor dominou a qualificação até à suspensão da mesma pelo acidente sofrido por Nick Tandy ao volante do Porsche 963 #6. Decidindo não regressarem à pista nos poucos minutos que faltavam para o final da sessão depois do recomeço, a WTR deixou a porta aberta à segunda equipa que opera o novo carro da Acura, a Meyer Shank Racing conquistar a pole position. A volta completada em 1:34.198s por Taylor acabou por ser o terceiro tempo mais rápido, mas nada que assuste Filipe Albuquerque.

“Estivemos sempre muito rápidos ao longo do fim-de-semana e isso deu-nos alguma tranquilidade, pese embora desconhecêssemos o verdadeiro potencial dos carros adversários. Só hoje em qualificação o verdadeiro ‘jogo’ seria mostrado e coube ao meu colega de equipa, Ricky disputar a sessão”, começou por referir.

Tudo estava a caminhar como o previsto com o carro #10 a liderar a tabela de tempos. No entanto a situação de bandeira vermelha alterou o resultado final: “Foi um cronometrado de loucos. Estávamos em primeiro lugar aquando da bandeira vermelha e depois perdemos essa posição na última volta. Não foi nada demais nem é um drama para uma corrida de 24h, mas é óbvio que o ego do Ricky ficou algo melindrado, mas não é nada que não possamos resolver para a semana”, continuou o piloto luso.

Assim, as expectativas adensam-se para a corrida que marcará o início da temporada 2023 do IMSA: “Aquilo que sei a esta altura é que estamos no bom caminho e com todas as condições reunidas. Se a fiabilidade deste novo carro não nos comprometer temos tudo para conseguir um bom resultado e começar 2023 com o pé direito”, rematou Filipe Albuquerque.

A 61ª edição das 24 Horas de Daytona começa às 18h40 (hora em Portugal continental) do próximo sábado.