IMSA, Filipe Albuquerque na luta pelo título: “Não temos nada a perder” | AutoSport

Filipe Albuquerque e Ricky Taylor chegam novamente a Petit Le Mans, a última ronda da temporada do WeatherTech Sportscar Championship da IMSA na discussão do título, com a derradeira prova a realizar-se este fim de semana no circuito de Road Atlanta.

O piloto português da Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport não está nada interessado em repetir os azares dos últimos dois anos e este ano, em que está no segundo lugar da classificação a 3 pontos dos líderes Pipo Derani e Alexander Sims, quer enfrentar a prova com “toda a determinação e agressividade possível”, dividindo o Acura ARX-06 com Taylor e ainda Louis Deletraz.

“A melhor defesa é o ataque. Para sermos campeões não precisamos de ganhar a corrida, só precisamos de ficar à frente dos nossos mais diretos rivais. Por isso na realidade só dependemos do nosso trabalho. Não temos nada a perder, por isso vamos para a corrida com toda a determinação e agressividade possível. Nos últimos dois anos temos ‘morrido na praia’ e confesso que não estou minimamente interessado em repetir a experiência”, referiu o piloto de Coimbra na antevisão da prova no estado norte-americano da Géorgia.

As 10h de Petit Le Mans são sempre um tudo ou nada para a maioria dos pilotos e pelo terceiro ano consecutivo Albuquerque chega a esta corrida com a possibilidade de ser coroado campeão. No entanto, a ‘maldição de Petit Le Mans’ insiste em complicar a vida ao piloto português. É sempre uma corrida que se inicia de forma cautelosa e que termina com o caos instalado. “E não tenho dúvidas que o cenário se irá repetir”, garantiu Albuquerque. “Nós próprios temos de fazer uma boa gestão. Começa sempre de forma calma e cautelosa, mas quando a corrida se aproxima do final e as decisões se avizinham instala-se a loucura. Na realidade espero não ter de chegar a esse ponto, seria bom sinal, mas se tiver de ser, será. Tudo é válido quando de um título se trata. Estamos muito ansiosos para perceber quão competitivos estaremos e como poderemos fazer para esta corrida jogar a nosso favor. É um tremendo desafio”, concluiu Filipe Albuquerque.

Os quatro fabricantes que competem na classe Grand Touring Prototype (GTP) do IMSA chegam ao final da temporada separados por apenas 64 pontos. Qualquer um dos quatro – Acura, BMW, Cadillac ou Porsche – pode conquistar o campeonato de construtores em Petit Le Mans e além disso, no campeonato de pilotos, as quatro primeiras duplas estão separadas apenas por 32 pontos.

