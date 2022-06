IMSA, Filipe Albuquerque: “margens serão curtas e haverá muitas lutas” | AutoSport

É já este fim-de-semana de 25 e 26 de junho que tem lugar a sétima jornada do Campeonato Norte Americano de Resistência no traçado de Watkins Glen. Filipe Albuquerque tem a vitória na mira e na recuperação do primeiro lugar das contas do Campeonato.

Abrem-se boas perspetivas para este fim-de-semana de competição já que o circuito Nova Iorquino se ajusta bem ao Acura da Wayne Taylor Racing pelo que a confiança é redobrada para o piloto português e para o seu companheiro de equipa, Ricky Taylor: “É uma pista muito engraçada onde toda a gente gosta de competir. Tem a particularidade de ser favorável ao nosso carro pese embora tenha havido um ajusto do ‘balance of performance’ que certamente vai equilibrar o andamento entre todos. Fica a certeza que as margens serão curtas e haverá muitas lutas”, referiu o piloto de Coimbra.

Ainda assim o objetivo de Albuquerque é vencer e assumir novamente a liderança do campeonato: “A nossa meta é subir ao lugar mais alto do pódio após as seis horas de corrida, mas se por alguma razão isso não vier acontecer queremos conseguir ficar à frente dos nossos mais diretos adversários para recuperar a liderança do campeonato. Estamos a avançar a passos largos para o final do campeonato e não podemos desperdiçar pontos”, concluiu o piloto luso.

O fim-de-semana de competição começa para Filipe na sexta-feira, 24, com a realização dos treinos livres. A qualificação terá lugar no sábado e a corrida 15.40h com transmissão em directo em https://www.imsa.com/tv/