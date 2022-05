IMSA, Filipe Albuquerque: “mantemos os objetivos iniciais de chegar à vitória” | AutoSport

Filipe Albuquerque vai largar para a quinta corrida da temporada do Campeonato Norte Americano de Resistência (IMSA) da primeira linha da grelha. O piloto português foi o segundo mais rápido na sessão de qualificação a escassos 0,222 segundos do mais rápido.

Competitividade que demonstra o quanto a corrida de amanhã será renhida. Filipe Albuquerque e o seu companheiro de equipa na Wayne Taylor Racing continuam focados em levar o Acura ao lugar mais alto do pódio: “A minha volta mais rápida foi perfeita, mas não deu para o primeiro lugar. Foi por muito pouco. Mas estamos na primeira linha da grelha que é importante para uma corrida de apenas 2h40 minutos e mantemos os objetivos iniciais de chegar à vitória”, começou por referir o piloto português.

O ano passado neste mesmo circuito, com o mesmo carro e com o mesmo companheiro de equipa, Filipe saiu do segundo lugar da grelha e terminou no lugar mais alto do pódio. Este ano, o piloto de Coimbra espera que o cenário se volte a repetir: “No arranque não vamos estar do lado ideal da pista. A curva 1 vai ser dura, mas se sobrevivermos aí e mantivermos o segundo posto, depois é manter o foco e fazer o nosso trabalho bem feito. Queremos vencer e consolidar o primeiro lugar nas contas do Campeonato”, concluiu.

A corrida terá transmissão em directo em https://www.imsa.com/tvlive/ a partir das 19.10h, hora portuguesa.