IMSA, Filipe Albuquerque: “manobra de me colocar fora de pista, foi a meu ver, propositada” | AutoSport

Apesar de Pipo Derani ter colocado Filipe Albuquerque fora de pista durante a fase final das 10 horas de Petit Le Mans, quando estavam os dois em luta direta pela segunda posição da classificação da corrida e pelo título dos GTP do WeatherTech Sportscar Championship da IMSA, o piloto português tornou-se vice-campeão nos EUA, somando 2712 pontos contra os 2733 de Pipo Derani e Alexander Sims.

Filipe Albuquerque arrancou para as 10h de Petit Le Mans em Road Atlanta na primeira posição do campeonato, depois de ter arrecadado os pontos da ‘pole position’ no dia anterior. Antevia-se uma corrida muito disputada pela luta pelo título, mas o luso não esperava que terminasse a bater fortemente nas barreiras de proteção da pista depois do toque do seu adversário.

A última corrida da temporada do IMSA é sempre caótica e decisiva e muito mais na última hora de prova. Até aí estava tudo a correr dentro do previsto, Filipe Albuquerque, Ricky Taylor e Louis Deletraz estavam a tirar partido da excelente performance o Acura #10 da Wayne Taylor Racing e mantinham posições que lhes permitia chegar ao tão ambicionado título. No entanto, à entrada para a última hora de prova com noite cerrada, Albuquerque estava ao volante na terceira posição e com um andamento incrível. Ao tentar a ultrapassagem ao segundo classificado e direto rival nas contas do campeonato- Derani – um toque levou o carro do luso a embater nas barreiras de proteção, necessitando de ser transportado para o hospital, mas felizmente sem consequências de maior.

“A manobra de me colocar fora de pista, foi a meu ver, propositada. Eu próprio sou agressivo quando tenho de o ser, mas sempre consciente dos meus limites e dos limites dos meus adversários e neste caso, não houve limites e poderia ter corrido muito mal para mim. Felizmente que estes carros têm uma enorme segurança. O embate partiu três muros de betão! Apesar das mazelas físicas, estou bem e nada que não se recupere nas próximas semanas”, começou por explicar Filipe Albuquerque.

O piloto português já está habituado ao vice-campeonato, afirmando que “é melhor que nada, certamente. Mas não era para ser assim. Até porque quem acaba por ganhar o campeonato foi quem me colocou fora de prova. É um sentimento agridoce, chegámos à partida para esta corrida na frente do campeonato, liderámos quase toda a época sem ganhar uma única prova e quando a luz ao fundo do túnel se acende, acontece isto. Não foi justo para a nossa equipa!”, concluiu o piloto português que não abandona o sonho de somar ao seu vasto palmarés este título.