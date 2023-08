IMSA, Filipe Albuquerque: “Gostávamos de repetir a vitória do ano passado” | AutoSport

A sétima prova do IMSA decorre este fim-de-semana de 3 a 6 de agosto em Road América. Uma jornada importante para Filipe Albuquerque e Ricky Taylor, dupla da WTR que ocupa a terceira posição nas contas do campeonato. Com a discussão pelo título ainda em aberto e a curta diferença pontual para os líderes da tabela, todos os resultados são cruciais para as contas finais do campeonato.

A passagem por Road America no ano passado, por esta altura, deu a vitória à dupla do Acura ARX-06, feito que pretendem repetir este ano: “Gostamos bastante desta pista e gostávamos de repetir a vitória do ano passado. Seria importante para as contas do Campeonato, que nos iria permitir ganhar pontos face aos nossos adversários e também, porque este ano, infelizmente, ainda não ganhámos nenhuma corrida. E estamos a precisar disso. Temos estado sempre perto, mas há sempre alguma coisa que nos arreda da vitória”, começou por explicar o piloto português.

O Acura tem-se revelado muito competitivo, mas a sua juventude, tal como todos os outros protótipos, obriga a testes: “E tivemos os últimos dias em pista em Indianápolis a testar, a rodar e a ganhar conhecimento sobre o carro. É muito importante esse trabalho”, continuou.

Assim, as 2h 40m de corrida serão uma verdadeira lotaria: “Queremos ganhar, mas sabemos o quão caóticas podem ser as corridas do IMSA. A estratégia, a imprevisibilidade das bandeiras amarelas podem ditar o resultado o final. Aquilo que é garantido agora, muda no minuto seguinte. Vamos para a pista cientes de tudo isto e focados no nosso melhor”, concluiu Filipe Albuquerque.