IMSA, Filipe Albuquerque abalroado em Laguna Seca

A passagem de Filipe Albuquerque pelo circuito de Laguna Seca não teve o desfecho esperado. O piloto português e o seu companheiro de equipa, Ricky Taylor, viram-se obrigados a abandonar prematuramente a etapa californiana do IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

A corrida, que exige uma gestão constante do tráfego, acabou por ter o destino da equipa Wayne Taylor Racing selado por um fator externo. Durante uma manobra de ultrapassagem a um carro da categoria GT, o Cadillac foi abalroado. O impacto resultou no empenamento dos tirantes traseiros e num furo, o que forçou a entrada nas boxes.

Visivelmente frustrado, Filipe Albuquerque lamentou a interrupção da corrida: “Foi mais um fim de semana para esquecer. O arranque não foi fabuloso, mas estávamos na luta. Infelizmente, o toque na ultrapassagem foi o nosso fim. O carro ficou inguiável. Conseguimos resolver o problema na ida às boxes, mas já tínhamos perdido muitas voltas. Continuar em prova não nos acrescentaria nada. Então, decidimos dar a prova por terminada, poupar o material e esperar que a próxima ronda seja melhor.”

Sem tempo para baixar os braços, o piloto de Coimbra foca agora a sua atenção na próxima ronda do campeonato, nos dias 29 e 30 de maio, em Detroit, onde espera converter a performance do Cadillac num resultado condizente com as ambições da equipa.