IMSA, Filipe Albuquerque: “Foi um começar de novo que me agradou bastante”

Filipe Albuquerque sentou-se, pela primeira vez, ao volante do Acura ARX-05 da Wayne Taylor Racing com quem irá disputar o vulgarmente conhecido por Campeonato Norte Americano de Resistência. O piloto português e os seus companheiros de equipa, Ricky Taylor, Alexander Rossi e Helio Castroneves estiveram em Sebring para o primeiro teste do ano com vista à preparação da primeira corrida da temporada, as emblemáticas 24h de Daytona.

Depois de um dia de trabalho, Filipe Albuquerque chegou ao final satisfeito com o desempenho: “Foi o meu primeira dia em pista com a nova equipa e com o novo carro. Foi um começar de novo que me agradou bastante. A equipa é altamente profissional, os meus companheiros de equipa estão muito motivados e senti-me ‘em casa’. Foi uma primeira abordagem que me deixou bastante agradado. Agora é trabalhar na informação recolhida e preparar os dias que aí vêm”, começou por referir o piloto de Coimbra.

Dia 23, sábado, terá lugar o habitual teste pré-Daytona: “Roar before the Rolex 24”, onde as equipas terão uma abordagem mais próxima daquilo que serão em termos competitivos, para logo depois no dia 24, domingo, efectuarem uma corrida, de duas horas, para preparar Daytona: “O teste é importante para avaliarmos o carro na própria pista e encontrarmos o melhor ‘set-up. A corrida de dia 24, que será disputada por mim e pelo Ricky Taylor, já contará em termos pontuais, e servirá sobretudo para a organização avaliar o ‘balance of performance’. Uma semana intensa para logo depois arrancarmos com as 24h de Daytona”, concluiu Filipe Albuquerque.