IMSA, Filipe Albuquerque: “Foi a corrida mais difícil da minha vida”

Filipe Albuquerque conseguiu mais uma feito histórico para o automobilismo nacional ao conseguir vencer as 24h de Daytona. O piloto de Coimbra levou a bandeira de Portugal ao primeiro lugar do pódio na emblemática prova americana. Uma vitória suada mas muito merecida.

Depois de em 2020 se ter sagrado Campeão do Mundo de Resistência LMP2, de ter sido Campeão do European Le Mans Series e da vitória nas 24h de Le Mans, Filipe entra com o pé direito em 2021 com esta vitória única assumindo, desde já, a liderança no Campeonato Norte Americano de Resistência.

Filipe Albuquerque partilhou a condução do Accura #10 com Ricky Taylor, Helio Castroneves e Alexander Rossi e faltavam 12 horas para o final quando conseguiu chegar ao primeiro lugar, posição que praticamente manteve até ao fim: “Nem tenho palavras para descrever a sensação desta vitória. Foi a corrida mais difícil da minha vida, sempre nos limites, para tentar compensar o andamento dos nossos adversários. Não houve margem para erros ou hesitações. Quando consegui chegar a primeiro, todos os ‘stints’, cerca de 12 horas, foram feitos a olhar pelo retrovisor para controlar os nossos adversários. Todos na equipa fizeram um trabalho notável. Não tivemos descanso mas no final, todo o trabalho deu frutos. Estou muito contente”, referiu o piloto português.

Encerrou o ano de 2020 com dois títulos, começa 2021 e vencer e o optimismo cresce para as próximas corridas: “O ano 2020 foi dos melhores da minha carreira e espero que 2021 seja a sua sequência. Vencer Daytona é o sonho de qualquer piloto, já o consegui por duas vezes, esta é a terceira. E agora é trabalhar para o título de Campeão. Depois deste resultado estamos na linha da frente para o conseguir. Já só penso na próxima corrida”, concluiu Filipe Albuquerque. A próxima corrida do Campeonato são as 12h de Sebring de 17 a 20 de março.