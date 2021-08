IMSA, Filipe Albuquerque: “Fizemos toda a corrida no limite” | AutoSport

O quarto lugar conseguido na jornada de Road America do Campeonato Norte Americano de Resistência (IMSA) mantem Filipe Albuquerque e Ricky Taylor na primeira posição das contas do Campeonato quando faltam disputar somente três provas para o final da época.

O resultado conseguido ficou longe da vitória ambicionada, no entanto, um furo lento obrigou a uma entrada extra nas boxes, já perto do final da prova, o que não permitiu levar o Acura #10 aos lugares do pódio: “É frustrante ver o resultado final condicionado com um problema destes. Fizemos toda a corrida no limite. Arrancámos de segundo estivemos quase sempre nessa posição, na luta pela vitória. Mas infelizmente um contacto ligeiro com o piloto que ocupava a terceira posição, a 20 voltas do final, deu origem a um furo lento. Isso obrigou a uma ida às boxes, à perda de várias posições e estragou-nos a corrida. Mesmo com pouco tempo conseguimos recuperar até quarto, que acabou por ser bom dadas as circunstâncias”, explicou Filipe Albuquerque.

Com apenas três corridas para o final da época, a primeira posição nas contas do campeonato é importante e Filipe acredita que o título é para ser concretizado: “Os três primeiros classificados estão todos muito próximos por isso as próximas corridas vão ser muito importantes e de nervos. Ninguém quer perder pontos. Vão ser três jornadas duras. Mas nós temos um bom carro e uma boa equipa. Sabemos que temos condições para manter esta posição até ao final. É esse o nosso objetivo desde o início do ano e mantém-se inalterável”, rematou o piloto de Coimbra confiante.

Filipe regressa agora à Europa para disputar as 24h de Le Mans a 21 e 22 de Agosto. Só depois, a 11 e 12 de Setembro, regressa aos Estados Unidos para a antepenúltima prova do IMSA em Laguna Seca.