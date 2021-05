IMSA: Filipe Albuquerque festeja vitória em Mid-Ohio | AutoSport

Que final de corrida! A estratégia da Wayne Taylor Racing estava certa e o #10 venceu a corrida e aumentou a sua liderança no campeonato. Filipe Albuquerque e Ricky Taylor venceram uma prova que ficou decidida pela estratégia e pela eficiência dos motores.

Albuquerque fez a largada e aguentou o segundo lugar, enquanto na frente o Mazda #55 de Harry Tincknell ganhava alguma vantagem. Atrás de Albuquerque seguia Pipo Derani (Cadillac #31), Kevin Magnussen (Cadillac #01), Dane Cameron (Acura #60) e Tristan Vautier (Cadillac #5).

Em LMP3 o #33 da Sean Creech Motorsport de João Barbosa, com o seu colega de equipa ao volante recuperou algumas posições e subiu até ao quarto posto.

A corrida piorou drasticamente para Magnussen foi penalizado por não ter respeitado o procedimento na largada o que complicava as contas para o Cadillac #01.

Uma ligeira saída de pista do # 33 nas primeiras voltas deitou por terra o bom trabalho, no arranque e implicava mais trabalho para João Barbosa quando entrasse no carro.

Tincknell mantinha-se na frente da prova e alargava a vantagem para Albuquerque e com vinte minutos de corrida a distância era quase de 10 segundos para o português. Com 40 minutos esgotados na prova, Albuquerque passou a ser pressionado por Dane Cameron, numa altura em que o Cadillac #31 já tinha ido às boxes, no que pareceu ser uma paragem antecipada.

Quando Albuquerque foi para as boxes, regressou em terceiro para o seu segundo stint, atrás de Felipe Nasr que seguia em segundo enquanto Tincknell se mantinha na liderança da prova.

Quando faltava 1h 20 para o fim da prova a Mazda fez a troca de pilotos e as restantes equipas seguiram o exemplo, mas notava-se que os Acura eram mais eficientes e poderiam fazer stints mais longos, o que poderia ser importante para o final da prova.

A uma hora do fim o GTD Porsche #16 (R. Hardwick / P. Long) que lutava pelos primeiros lugares, acabou fora de pista depois de uma luta intensa com outros carros da mesma categoria, o que obrigou a um Full Course Yellow. e a uma interrupção da prova, que levou as equipas da frente a parar e reabastecer no que poderia ser a última paragem.

Depois das paragens tínhamos Felipe Nasr na frente, seguido de Ricky Taylor, que já tinha ocupado o lugar de Albuquerque, Oliver Jarvis. Olivier Pla e Loic Duval nas primeiras posições. No recomeço, Taylor passou Nasr, numa manobra espetacular e assumiu a liderança da prova. A luta entre Taylor e Nasr era interessante, mas com o passar do tempo o Acura #10 foi se afastando.

Chegávamos aos últimos minutos da prova e as dúvidas sobre quem iria aguentar até ao fim sem ter necessidade de ir às boxes para um “splash and dash”. Os Acura pareciam ter alguma vantagem, mas com um stint de bem mais de 40 minutos (o tempo médio de um stint em DPi) ninguém tinha a certeza de como iria acabar a prova. As contas pareciam complicar-se para a Acura com o #60 a ser o primeiro a parar a 4 minutos do fim a 2 minutos do fim era o Cadillac #01 a entrar para garantir que veria a bandeira de Xadrez.

Taylor começou a gerir o andamento o que permitiu a Nasr aproximar-se para um derradeiro ataque. No entanto, Taylor defendeu-se de forma sublime e não permitiu que o Cadillac #31 passasse para a frente. Ricky Taylor cruzou a linha de meta com o Acura #10 em primeiro e venceu em Mid Ohio, seguido do Cadillac #31 e do Mazda #55.

Em LMP3 a vitória sorriu o Ligier JS P320 #74 (G. Robinson / F. Fraga) da Riley Motorsports que continua a mostrar grande forma nesta categoria, enquanto João Barbosa teve de se contentar com quinto lugar a uma volta do líder.

Em GTD as lutas renhidas do costume. Um dos favoritos, o Lexus #14 foi obrigado a entrar nas boxes para uma reparação mais demorada o que deitou por terra as hipóteses de vencer. Quem se impôs foi o BMW #96 da Turner Motorsport (B. Auberlen / R. Foley) que esteve sempre nos primeiros lugares. Seguiu-se o Lexus #12 (2 F. Montecalvo / Z. Veach) e o Lamborghini #1 (B. Sellers / M. Snow).