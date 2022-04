IMSA, Filipe Albuquerque: “estava tudo a correr bem, mas a pista melhorou…” | AutoSport

Filipe Albuquerque vai partir de sexto na terceira jornada do Campeonato Norte Americano de Resistência, que este fim-de-semana tem lugar no circuito californiano de Long Beach

O piloto de Coimbra foi para a pista com pouco combustível de modo a massificar as chances de um bom crono, mas o Acura da Wayne Taylor Racing ficou parado com falta de combustível e com isso a equipa não passou da sexta posição da grelha.

No final da qualificação Filipe estava desiludido porque numa corrida ‘sprint’ de apenas 1h40 minutos , a posição na grelha é importante, mas os riscos por vezes pagam-se caros: “Conseguimos nos treinos livre estar mais rápidos do que aquilo que imaginamos.

Então decidimos ir para a qualificação com a menor quantidade possível de combustível para tirar o maior partido possível do carro. E estava tudo a correr bem, mas a pista melhorou na parte final, os nossos adversários conseguiram melhorar ainda mais os tempos e nós ficámos parados na pista sem hipótese de fazer melhor. Estávamos todos demasiado próximos. Claro que o sexto lugar deixa um amargo de boca”, explicou o piloto português.

A corrida ficará assim mais complicada, já que será mais curta do que o habitual: “Não vai ser fácil, mas não damos nada por perdido. Vamos com tudo, dar o nosso melhor e esperar conseguir recuperar lugares, até porque o carro está mais competitivo do que podíamos prever para esta pista e não há impossíveis”, concluiu Filipe Albuquerque.

A corrida terá lugar pela uma da madrugada deste Domingo e poderá ser acompanhada em directo em imsa.tv.com