IMSA, Filipe Albuquerque: “Estamos rápidos, disso não há dúvida” | AutoSport

Tem sido uma jornada dominada pelos Acura no Canadian Tire Motorsport Park com a pole para o Acura #60 e o segundo lugar para o Acura #10 da Wayne Taylor Racing, que ficou a escassos 0,081s dos primeiros.

Sem criar expectativas de maior para a corrida de amanhã que terá 2 horas e 40 minutos de duração, Filipe acredita num bom desempenho: “Estamos rápidos, disso não há dúvida. O resultado da qualificação espelha a performance do nosso carro desde o início do fim-de-semana. É um bom presságio. Por isso, vamos tentar discutir a vitória, se não for possível, tentar assegurar um lugar no pódio. Temos carro para vencer, mas já não digo nada nem ponho as expectativas lá no alto. É deixar acontecer. No final logo veremos”, explicou o piloto de Coimbra cauteloso muito devido aos diversos acontecimentos que têm marcado esta época desportiva.

Pelas 17h, arranca a corrida com a habitual transmissão em direto em imsa.tv.com