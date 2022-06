IMSA, Filipe Albuquerque: “Estamos cientes que nesta pista podemos ser penalizados” | AutoSport

Filipe Albuquerque enfrenta mais um desafio no IMSA, com a sexta jornada do IMSA WeatherTech SportsCar Championship. O líder do campeonato, juntamente com o seu colega de equipa Ricky Taylor, tem 1707 pontos, mais 32 pontos que a dupla perseguidora, Tom Blomqvist e Oliver Jarvis. Duas duplas Acura no topo da tabela. No entanto a pista que se segue é Detroit.

Apesar das especificidades da pista não serem as ideais para o Acura da Wayne Taylor Racing, Filipe espera conseguir minimizar esse ‘handicap’ e sair de Detroit ainda mais líder da tabela: “Temos de saber lidar com as vantagens e desvantagens dos circuitos que visitamos. Sabemos os nossos pontos fortes e fracos e estamos cientes que nesta pista podemos ser penalizados. Mas isso não nos tira o sono nem a motivação pois também sabemos que tudo pode mudar de um momento para o outro”, começou por explicar o piloto português.

Assim, o objetivo da dupla luso americana é: “Marcar presença nos lugares do pódio e ficar à frente do carro #60 que são os nossos principais rivais nas contas do campeonato e têm um Acura como nós. Se conseguirmos este feito atingimos os objectivos propostos e ficaremos muito satisfeitos”, concluiu.

Filipe Albuquerque entra em pista amanhã, sexta, para a sessão de qualificação. A corrida terá lugar no sábado com apenas 1h30m de competição que arrancará pelas 20.10h, hora portuguesa e poderá ser acompanhada em imsa.com