IMSA, Filipe Albuquerque em Watkins Glen à procura de mais uma vitória | AutoSport

O Campeonato Norte Americano de Resistência (IMSA) prossegue este fim-de-semana em Watkins Glen para a quinta jornada da temporada. Filipe Albuquerque está assim de regresso aos Estados Unidos onde se irá juntar a Ricky Taylor e Alexander Rossi na Wayne Taylor Racing com o objectivo de somar mais uma vitória e consequentemente consolidar a primeira posição nas contas do Campeonato.

Ao contrário do circuito anterior, Watkins Glen é uma pista que se adequa bem às características do Acura, logo as ambições estão renovadas: “Estamos muito optimistas até porque já tivemos oportunidade de testar neste circuito e conseguimos encontrar um compromisso base que nos vai permitir trabalhar melhor este fim-de-semana. Sabemos o caminho a seguir para estarmos bem na qualificação e, sobretudo, na corrida”, começou por explicar Filipe Albuquerque.

A prova terá a duração de oito horas e pese embora seja uma corrida longa não há nada a temer: “Temos de nos focar no objectivo e o objectivo é vencer. Claro que em corridas longas não dependemos apenas da performance, mas também da fiabilidade, mas temos uma boa equipa e um bom carro. Se eventualmente houver um qualquer percalço, a nossa preocupação será sempre ficar à frente dos nossos principais rivais e não perder pontos em termos de campeonato. Aconteça o que acontecer, vamos dar o nosso melhor”, referiu o piloto de Coimbra.

O fim-de-semana de competição começa na sexta-feira, 25 Junho com os treinos livres. No sábado terá lugar a qualificação e no domingo a corrida começa à 15.40h, hora portuguesa.