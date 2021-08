IMSA: Filipe Albuquerque em Road America | AutoSport

Filipe Albuquerque em Road America para a sétima jornada do Campeonato Norte Americano de Resistência

É já no próximo fim-de-semana de 7 e 8 de Agosto que Filipe Albuquerque regressa à competição em Road America onde se ira realizar a sétima jornada do Campeonato Norte Americano de Resistência. O piloto português e o seu companheiro de equipa na Wayne Taylor Racing lideram a tabela classificativa e esperam regressar às vitórias e cimentar a primeira posição nas contas do Campeonato.

Com uma sequência de quatro pódio seguidos o objectivo é manter a senda de bons resultados mas sobretudo subir ao lugar mais alto do pódio: “Queremos claramente vencer pese embora este circuito se adeque a todos os carros sem excepção. Houve alguns ajustes em termos de ‘balance of performance’, o que me leva a acreditar que vamos estar todos muito próximos em termos de andamento e que as lutas em pista vão aumentar. Vai ser uma corrida muito interessante de acompanhar”, começou por referir o piloto de Coimbra.

Independentemente do que venha a acontecer: “Sabemos que temos potencial para ganhar, que somos favoritos e que somos o principal alvo a abater. Por tudo isso, o foco está bem definido e estamos cientes do trabalho que temos de fazer desde o início. No final, esperamos estar a celebrar no topo do pódio”, rematou Filipe Albuquerque.

O fim-de-semana de competição prevê a qualificação no sábado às 20.50h e a corrida no domingo arranca às 20.40h. Pode acompanhar tudo em www.imsa.com