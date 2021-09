IMSA: Filipe Albuquerque em Laguna Seca no próximo fim de semana | AutoSport

Filipe Albuquerque vai marcar presença no próximo fim de semana em Laguna Seca para mais uma jornada do Campeonato Norte Americano de Resistência.

Na liderança do campeonato IMSA WeatherTech SportsCar Championship, Albuquerque parte para a oitava jornada com o intuito de cimentar a primeira posição com uma vitória. Ao volante do Acura da Wayne Taylor Racing e dividindo a condução com Ricky Taylor, o piloto português que quer conseguir este ano o título americano está focado em atingir o melhor resultado possível.

Ciente que o traçado de Laguna Seca se ajusta bem ao Acura e com uma corrida de apenas 2h40 minutos Filipe tem objetivos muito concretos: “Neste momento todas as corridas são como se de finais de tratassem. É assim que as encaramos. Estamos na frente do campeonato, mas isso pode significar pouco se não nos mantivermos no topo nas corridas. Por isso, vencer é o nosso objetivo. Sabemos que temos carro e equipa para isso”, começou por referir.

No entanto, não se pode descurar os adversários e Filipe sabe bem disso: “Entramos todos em pista para vencer. Todos vão dar o seu melhor. E sabemos que temos adversários muito aguerridos e determinados. Temos de fazer um trabalho exímio desde o início do fim-de-semana. Se por alguma razão a vitória não estiver ao nosso alcance, temos de assegurar que ficamos à frente dos nossos mais diretos rivais nas contas do campeonato. Há toda uma estratégia a cumprir e estamos bem cientes do caminho que temos de percorrer para atingir os objetivos. Motivação não nos falta”, concluiu o piloto de Coimbra.

A jornada de Laguna Seca começa na sexta-feira, 10 de Setembro com os treinos livres. A qualificação está agendada para sábado, dia 11 às 22h. A corrida será no domingo, 13 pelas 22.10h.