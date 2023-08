IMSA: Filipe Albuquerque e João Barbosa sobem ao pódio na vitória de Campbell e Nasr | AutoSport

Matt Campbell e Felipe Nasr triunfaram na corrida do WeatherTech Sportscar Championship da IMSA em Road America, levando o Porsche 963 #7 da Porsche Penske Motorsport a cortar a meta com uma diferença de 4.6s para o Acura ARX-06 #60 da Meyer Shank Racing w/ Curb Agajanian pilotado por Tom Blomqvist e Colin Braun.

Conseguindo recuperar durante a corrida de 2 horas e 40 minutos, Filipe Albuquerque e Ricky Taylor no Acura ARX-06 #10 da Wayne Taylor Racing w/ Andretti Racing terminaram no terceiro posto da classificação, numa boa operação para as contas do campeonato.

Campbell e Nasr estiveram ao mais alto nível para levar de vencida a classe GTP, não dando muitas hipóteses à concorrência. Herdaram a pole position após um acidente no warm-up do Cadillac V Series.R #31 (Pipo Derani/Alexander Sims) da Whelen Engineering Cadillac Racing e Campbell começou a ganhar terreno para os seus perseguidores logo após a partida, tendo depois Nasr mantido a liderança até ao final da corrida. E também tiveram uma corrida livre de complicações com o LMDh alemão, ao contrário do que aconteceu com o Porsche 963 #6 de Nick Tandy e Mathieu Jaminet, que terminaram na 7ª posição da classificação. A dupla vencedora chegou a ter uma vantagem de mais de 15 segundos para os segundos classificados, mas com uma paragem apenas para reabastecer e trocar os pneus do lado direito, o #7 teve de gerir o andamento na fase final da prova, levando a tripulação do #60 a encurtar bastante a diferença.

Com o terceiro posto obtido em Road America, Albuquerque e Taylor passam a liderar a classificação geral da classe GTP.

Entre os LMP2 foi o Oreca #52 da PR1/Mathiasen Motorsports (Paul-Loup Chatin/Ben Keating) que triunfou, com o Oreca #04 da Crowdstrike Racing by APR (George Kurtz/Ben Hanley) operado pela equipa portuguesa, a terminar no 7º posto depois de ter arrancado da pole position. Kurtz caiu para o terceiro lugar na primeira volta da corrida, conseguindo o protótipo da equipa lusa alcançar o segundo posto, apesar de uma infração nas boxes que resultou num ‘drive-through’. No entanto, com o desenrolar da prova e várias estratégias diferentes, acabaram por cair para o sétimo posto final.

Nos LMP3, Nico Pino e João Barbosa alcançaram o segundo posto aos comandos do Ligier #33 da Sean Creech Motorsport, 11.7 segundos atrás dos vencedores da classe Gar Robinson e Josh Burdon no Ligier #74 da Riley. O piloto luso chegou a liderar a prova, mas quando faltavam 13 minutos para o final da corrida, o protótipo saiu prejudicado atrás de um carro GT, o que permitiu que o carro da Riley assumisse o primeiro posto.

Ross Gunn e Alex Riberas no Aston Martin Vantage GT3 #23 da The Heart of Racing triunfaram pela segunda vez consecutiva na classe GTD Pro, beneficiando do ‘drive-through’ que o Chevrolet Corvette C8.R # 3 (Antonio Garcia/Jordan Taylor) da Corvette Racing teve cumprir na fase final da prova. Enquanto isso, Bryan Sellers e Madison Snow triunfaram na GTD, aos comandos do BMW M4 GT3 da Paul Miller Racing.

RESULTADOS COMPLETOS, AQUI.

Foto: Geoffrey M. Miller/LAT Images