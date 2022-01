IMSA, Filipe Albuquerque e a WRT são “o alvo a abater!” | AutoSport

Filipe Albuquerque e Ricky Taylor provaram que o Acura #10 da Wayne Taylor Racing, ao qual se vão juntar Alexander Rossi e Will Stevens no próximo fim de semana, é um dos favoritos para as emblemáticas 24h de Daytona. O piloto português e o seu companheiro de equipa foram os mais rápidos em 3 dos 4 treinos livres do Roar Before the Rolex 24 e conquistaram a pole position para a prova, depois de 100 minutos intensos na corrida de qualificação.

O piloto português arrancou para a corrida de qualificação do último lugar da grelha, mas encetou uma recuperação notável até ao segundo posto, altura em que entregou o Acura #10 ao seu companheiro Ricky Taylor que viria a conseguir subir para o primeiro posto e cruzar a linha de meta nessa mesma posição: “Estou muito contente com o resultado que conseguimos. Não que sair da primeira posição da grelha para uma corrida de 24h seja de importância extrema, mas sim pelo facto de termos largado da última posição para a corrida de qualificação e termos conseguido chegar a primeiro. Isso reflete bem o nosso trabalho e aquilo que podemos fazer”, começou por explicar Albuquerque.

Dentro de uma semana as 24h de Daytona marcam o arranque do IMSA Sportscar Championship e depois do resultado de domingo, a Wayne Taylor Racing e os seus pilotos são os principais candidatos à vitória: “mas também o alvo a abater! Somos os vencedores da edição 2021 e queremos revalidar essa conquista, mas sabemos que temos adversários muito profissionais, muito motivados e munidos de máquinas muito competitivas. Tudo pode acontecer por isso vamos lutar para atingir o nosso objectivo”, rematou o piloto de Coimbra”.

Para além da pole position, a WRT somou 35 pontos, os primeiros do campeonato. As 24h de Daytona têm lugar no próximo fim de semana de 29 e 30 de janeiro.

Foto: JB Photopress/José Bispo