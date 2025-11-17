IMSA, Filipe Albuquerque: “Dois dias de testes muito importantes”
Os treinos de pré-temporada do IMSA decorreram este fim de semana no circuito de Daytona, onde em janeiro terá início a nova época. Filipe Albuquerque regressou ao volante do Cadillac da Wayne Taylor Racing, um mês após o final da temporada, para avaliar as evoluções introduzidas no protótipo.
A sessão de testes foi dedicada a analisar e compreender as alterações efetuadas no Cadillac, mais do que a procurar tempos rápidos. Durante dois dias, Albuquerque e a equipa concentraram-se em recolher dados, validar soluções técnicas e aprofundar o conhecimento do comportamento do carro com as novas atualizações. O piloto sublinhou que este trabalho é essencial para chegar mais preparado ao próximo teste, marcado para dezembro, e para iniciar a temporada com uma base sólida de entendimento do protótipo.
Nos próximos dias, Filipe Albuquerque fará uma breve pausa antes de regressar aos Estados Unidos para mais uma ronda de treinos. Segue-se depois o Roar Before the Rolex 24, de 16 a 18 de janeiro, que antecede a mítica corrida de 24 horas em Daytona.
Filipe Albuquerque explicou: “Foram dois dias de testes muito importantes. Havia muita coisa para analisar e testar e foi isso que fizemos. Não nos focámos na rapidez em pista porque esse não era o objetivo. Estivemos a fazer os trabalhos de casa de entender a máquina com estas novas evoluções para depois, em dezembro, podermos usufruir da máquina com um melhor entendimento. Foi muito bom voltar ao volante do Cadillac. A última corrida foi há pouco tempo, mas já estava a sentir saudades.”
