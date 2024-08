IMSA, Filipe Albuquerque: “Devíamos e merecíamos ter ganho”

Filipe Albuquerque e Ricky Taylor terminaram em terceiro lugar na corrida do Campeonato Norte Americano de Resistência em Road America. A dupla liderou a corrida até perto do final, mas uma bandeira amarela e uma paragem nas boxes perto do fim acabaram por condicionar o resultado final.

“Um pódio é sempre um pódio, mas devíamos e merecíamos ter ganho. Estas corridas são sempre imprevisíveis e nunca podemos dar nada como adquirido. Eu e o Ricky fizemos as voltas mais rápidas da corrida e isso mostra o nosso andamento e a performance do carro. Infelizmente, a bandeira amarela no final da corrida veio comprometer todo o nosso trabalho. O Ricky ainda recuperou de último para terceiro em apenas oito voltas, uma verdadeira loucura. O terceiro lugar é um bom resultado, mas para nós tem sabor a derrota depois de tudo o que fizemos. Não há sentimento que explique perder assim”, disse Filipe Albuquerque.

Importante agora é centrar atenções nas duas últimas jornadas da temporada e assegurar este andamento: “Vamos voltar a testar para a semana, a equipa tem trabalho a fazer porque não podemos sair derrotados desta forma. Temos de melhorar e focar no objetivo”, rematou o piloto de Coimbra insatisfeito com o desfecho de Road America.

A próxima corrida do IMSA vai ter lugar a 22 de setembro em Indianapolis.