IMSA, Filipe Albuquerque: ” Devia tê-lo previsto… jogada inteligente” | AutoSport

Filipe Albuquerque saiu de Road America com o quarto lugar final na prova, depois do Acura #10 ter estado durante grande parte da prova em segundo lugar, na luta pela vitória. Um toque do Mazda #55 levou a um furo lento no carro de Albuquerque que usou as redes sociais para comentar o incidente.

Numa publicação no Twitter, o piloto de Coimbra colocou um vídeo do incidente com Harry Tincknell, piloto do Mazda que estava na luta com o português, e esta mensagem:

“Não vou passar por ele, só vou meter a frente para o caso de termos um contacto e ele ter um furo”

Oh, ele teve um furo?!?!?! Devia tê-lo previsto… jogada inteligente.”