IMSA, Filipe Albuquerque: “Depois deste teste, sinto que estamos ainda melhor” | AutoSport

Filipe Albuquerque esteve nos últimos dois dias em Watking em Glen nos Estados Unidos da América a testar o Acura da Wayne Taylor Racing com vista às próximas provas do Campeonato Norte Americano de Resistência.

O arranque da época está a ser de grande nível para Albuquerque que lidera o campeonato, mas o trabalho não pode parar e a WTR continua a procura de evoluir a sua maquina para se manter na frente.

Com o Circuito de Watkins Glen a receber duas provas consecutivas este teste revelou-se de primordial importância: “Sobretudo porque nunca tinha tido a oportunidade de testar o Acura num circuito dito ‘normal’. Testei em Sebring, que é uma pista muito particular e para além disso, a minha abordagem ao carro foi sempre em situação de corrida o que não é o ideal pois não dá para avaliar nem testar determinados aspetos. Mas estes dois dias serviram para isso mesmo. Para conhecermos o comportamento da máquina com afinações destintas e para encontrarmos o melhor compromisso para as corridas que ali se avizinham”, começou por explicar o Filipe Albuquerque.

Concluídos os dois dias o piloto de Coimbra estava otimista: “O nosso carro é ótimo e isso tem-se visto nas corridas, mas depois deste teste sinto que estamos ainda melhor, a rumar na direção certa e em posição de continuar a discutir as vitórias pois o nosso andamento é bom. Mantemos o foco no objetivo de chegar ao título no final da época”, concluiu.

A próxima corrida do Campeonato decorre a 11 e 12 de Junho em Detroit, no mesmo fim de semana em que o WEC estará em Portimão.