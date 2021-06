IMSA, Filipe Albuquerque defende liderança do campeonato em Detroit | AutoSport

Filipe Albuquerque rumou aos Estados Unidos da América para enfrentar no próximo sábado a quarta jornada do Campeonato Norte Americano de Resistência em Detroit com a Wayne Taylor Racing.

Na liderança do Campeonato o piloto de Coimbra vai ter uma corrida mais curta que o habitual, apenas 1h e 40 minutos, no entanto, a motivação mantém-se inalterável: “Tanto eu como o Ricky Taylor estamos muito focados em conseguir manter a liderança do Campeonato. Mas sabemos que não será fácil, pois o circuito de Detroit é citadino e pouco propicio para o nosso carro pois tem muitos buracos. Habitualmente as corridas nesta pista são sempre muito difíceis”, começou por explicar.

Pese embora cientes que não haverá facilidades para os pilotos do acura #10, Filipe continua à procura de mais uma vitória: “Não podemos ambicionar outra coisa. Vencemos 2 de 3 corridas e estamos na frente da tabela. Vamos lutar por consolidar a primeira posição no Campeonato mas se porventura as coisas não correrem como esperado vamos procurar minimizar os estragos. Mantenho a habitual confiança”, rematou o piloto português.

O fim-de-semana de competição será bastante compacto com os treinos livres e qualificação na sexta-feira dia 11 e a corrida no sábado pelas 15.10h com transmissão em www.imsa.com