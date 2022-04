IMSA, Filipe Albuquerque corre em Laguna Seca: “altura crucial do campeonato, temos de vencer” | AutoSport

Filipe Albuquerque está de partida para Laguna Seca no Texas onde vai disputar a quarta jornada do Campeonato Norte Americano de Resistência de 30 de Abril e 1 de Maio. O piloto vai juntar-se a Ricky Taylor ao volante do Acura da Wayne Taylor Racing com um único objetivo: vencer.

A ocuparem a quarto lugar nas contas do Campeonato, mas com o objectivo de lutar pelo título a duplo luso-americano vê na vitória a única hipótese de continuar a aspirar chegar ao final do ano na liderança da tabela: “Apesar de ainda faltarem muitas corridas para o final da época estamos numa altura crucial do campeonato e temos de vencer. Estamos motivados, mas ao mesmo tempo a acusar a pressão. Sabemos que não podemos falhar e temos de agarrar as oportunidades. Este é um circuito mais ajustado ao nosso carro, contrariamente ao que aconteceu na última corrida, e por isso temos de fazer melhor e ficar bem classificados. E é por sabermos disso que sentimos esta corrida quase como se fosse um tudo ou nada!”, começou por explicar Filipe Albuquerque.

Faltam 8 jornadas para o término do Campeonato, muitas horas e quilómetros para percorrer, ainda assim, o caminho para os títulos fazem-se desde cedo e o piloto português está ciente disso. Este fim-de-semana a corrida terá somente 2h40m e o resultado será fulcral para o resto da temporada: “À parte da pressão, a parte boa é sabermos que temos carro e equipa para lutar pela vitória. Não ficaremos felizes se não subirmos ao lugar mais alto do pódio. Vamos com todas as armas, lutar o mais que podermos para nos sentirmos mais capazes e eficazes. O automobilismo não é uma regra de três simples, mas podemos lutar por ela”, rematou Filipe Albuquerque com toda a sua determinação.

A jornada arranca no dia 29 de Abril, sexta-feira com as sessões de treinos livres. Para sábado está reservada a sessão de qualificação e no domingo a corrida às 21.10h, hora portuguesa. Todas as informações em imsa.com