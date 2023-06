IMSA: Filipe Albuquerque considera que Watkins Glen “tem de ser o ponto de viragem” | AutoSport

É o tudo ou nada para Ricky Taylor e o piloto português Filipe Albuquerque. O WeatherTech Sportscar Championship realiza nos dias 24 e 25 de junho a quinta jornada, as 6 Horas do The Glen.

Para Filipe Albuquerque esta prova tem de ser um ponto de viragem, não existindo mais desculpas para não triunfar no campeonato norte-americano de sportscar. O luso quer regressar às vitórias e centrar-se na conquista do título.

P piloto português estará aos comandos do Konica Minolta Acura ARX-06 da Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport e diz estar motivado para a prova de Watkins Glen.

“Está na hora de ter um bom resultado. Andamos sempre na frente e depois nunca conseguimos concretizar. Não pode continuar, temos de ser mais fortes que isso e lutar com todas as nossas armas. Esta corrida tem de ser o ponto de viragem, não há mais margem para desculpas”, explicou Albuquerque na antevisão da prova, ocupando a terceira posição nas contas do Campeonato. “Não será fácil, mas não há impossíveis. Os nossos principais adversários estiveram em Le Mans a evoluir os seus carros e parecendo que não, isso faz toda a diferença. Se no início do ano, o nosso Acura estava melhor preparado para os desafios da época, atualmente já não é bem assim, por isso vamos ter de trabalhar mais. Mas isso não me assusta, só quero mesmo regressar às vitórias. Coisas boas, atraem coisas boas. Precisamos de vitórias para conseguir chegar ao título americano, algo que ambiciono muito”, disse.

O programa do fim-de-semana começa na sexta-feira com a realização dos treinos livres. No sábado terá lugar a qualificação (18h30 hora em Portugal continental) e no domingo, 25 junho, arranca pelas 15h40 a corrida com transmissão em direto no IMSA TV.

