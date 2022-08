IMSA: Filipe Albuquerque conquista pole position em Road America | AutoSport

Filipe Albuquerque aos comandos do Acura ARX-05 da Wayne Taylor Racing conquistou a sua segunda pole position da época no Weathertech Sportscar Championship do IMSA, ao bater a concorrência na sessão de qualificação no circuito de Road America com um desempenho notável. O piloto português do carro #10 deixou Alex Lynn, no Cadillac DPi-V.R da Cadillac Racing a 0.182s e Tom Blomqvist no Acura ARX-05 #60 da Meyer Shank Racing foi o terceiro piloto mais rápido da sessão que terminou com um acidente de Sébastien Bourdais (Chip Ganassi Racing).

Foi uma sessão de qualificação dominadora a de Filipe Albuquerque em Road America. O piloto português da WTR passou para a liderança da tabela de tempos (1:48.955s) logo na sua segunda volta rápida, deixando os adversários a quase 1 segundo e tendo estabelecido nessa altura o tempo por volta mais rápido desde o treino livre inaugural. Continuando com o esforço anterior, Albuquerque melhorou ainda o seu tempo anterior, baixando para 1:48.915s. Num último esforço, Alex Lynn ficou a 0.182s do tempo de Albuquerque, mas não teve mais oportunidade para tentar desafiar o português porque Sébastien Bourdais perdeu o controlo do seu Cadillac DPi-V.R e saiu de pista, batendo nas proteções do traçado norte-americano.

Todos os elementos da Wayne Taylor Racing festejaram a pole position de Albuquerque, que assim parte da primeira posição para a corrida de amanhã às 16h40 e com a duração de 2 horas e 40 minutos.



Steven Thomas foi o piloto mais rápido entre os LMP2, que aos comandos do Oreca 07 Gibson #11 da PR1/Mathiasen Motorsports estabeleceu o tempo de 1:54.137s, ficando o carro #52 da mesma equipa, com Patrick Kelly ao volante, no segundo lugar. O #18 da Era Motorsport de Dwight Merriman começará em terceiro na classe.

Na classe LMP3, o companheiro de equipa de João Barbosa, Malthe Jakobsen fez o melhor tempo, deixando o Ligier JS P320 Nissan #33 da Sean Creech Motorsport no topo da tabela de tempos com o tempo de 1:59.434s, deixando o Liger #36 da Andretti Autosport de Jarett Andretti a 0,729 segundos de diferença.

Jack Hawksworth, no Lexus RC F GT3 da Vasser Sullivan, foi o mais rápido na classe GTD Pro enquanto Robby Foley levou o BMW M4 GT3 da Turner Motorsport à pole position entre os GTD.