IMSA, Filipe Albuquerque: “com problemas de motor, quarto lugar foi um ótimo resultado”

As 12h de Sebring, segunda prova do Campeonato Norte Americano de Resistência foram uma verdadeira loucura para Filipe Albuquerque e os seus companheiros de equipa na Wayne Taylor Racing. A sair da primeira linha da grelha e com o Accura #10 com uma boa performance, tudo indicava que a vitória seria um resultado possível. No entanto, alguns percalços: duas penalizações e problemas de arrefecimento do motor não permitiram chegar ao lugar mais alto do pódio. Filipe Albuquerque, Ricky Taylor e Alexander Rossi cruzaram a linha de meta no quarto posto.

As 12h de Sebring são conhecidas pelas suas corridas impróprias e esta não foi excepção. A quantidade de incidentes e de troca de líderes mostrou isso mesmo. E ainda não foi desta que Filipe Albuquerque conseguiu a tão desejada vitória na segunda corrida mais importante do Campeonato Norte Americano: “Que corrida. Muita coisa aconteceu. Estávamos desde o início com um bom andamento, mas depois levámos uma penalização por infração nas boxes. Caímos posições mas voltámos a recuperar.

Depois estávamos em segundo e acabei por dar um toque num dos GT. Levámos mais uma penalização. Mas voltámos a recuperar até à liderança. Mas o carro começou com problemas de arrefecimento do motor e ficámos drasticamente mais lentos e fomos perdendo terreno. Limitámo-nos a levar o carro até ao fim e a assegurar o maior número de pontos possível. No meio disto tudo o quarto lugar foi um óptimo resultado”, explicou Filipe Albuquerque.

O objectivo de subir ao lugar mais alto do pódio ficou adiado: “Ainda não foi desta! Mas tenho a certeza que o dia chegará. Apesar de tudo o quarto lugar foi um óptimo resultado em termos de campeonato. Não nos podemos esquecer que o nosso principal objectivo é o título”, rematou o piloto português.

A próxima prova do IMSA será a 13 e 14 de Maio em Mid-Ohio.