IMSA: Filipe Albuquerque com a Wayne Taylor Racing em 2022 | AutoSport

Depois do título de Vice-Campeão Norte Americano de Resistência em 2021, Filipe Albuquerque volta em 2022 ao IMSA com a Wayne Taylor Racing para conquistar o título que lhe escapou este ano. Ciente da qualidade da sua equipa, o piloto de Coimbra arranca com a nova época já em Janeiro com as 24h de Daytona.

Num dos Campeonatos mais exigentes e disputados do mundo, Albuquerque espera somar ao seu vasto palmarés este título e para isso terá um longo ano de trabalho pela frente: “O título escapou-nos este ano por muito pouco. Logo, virar as costas a este desafio estava fora de questão para mim, para a Wayne Taylor Racing e para o Ricky Taylor. Regressamos em 2022 mais fortes e mais determinados para atingir o nosso objectivo. É uma equipa com a qual me identifico bastante e depois de um ano de trabalho, acumulámos experiência, conhecimento e à vontade. São ingredientes muito importantes para o ano que se avizinha” começou por explicar Filipe que esteve estes últimos dois dias ao volante do Acura para preparar a primeira corrida do ano em Daytona.

“Daytona é o pontapé de saída para o arranque do Campeonato. A prova mais difícil do ano, a mais desejada pela maioria dos pilotos e aquela que leva o desafio aos limites. Espero começar como em Janeiro de 2021, a ganhar! Depois de perdermos o campeonato por meio segundo, não vamos dar tréguas a ninguém. Queremos ganhar, ganhar…!, concluiu Filipe Albuquerque.

O IMSA será composto por 11 corridas, com a primeira em Daytona a ter lugar de 27 a 30 de Janeiro e a última a 1 de Outubro em Petit Le Mans.