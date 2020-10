IMSA, Filipe Albuquerque: “Com 10 horas de corrida tudo pode acontecer”

Filipe Albuquerque está nos Estados Unidos da América para disputar este fim-de-semana as 10h de Petit Le Mans em Road Atlanta em mais uma jornada do IMSA WeatherTech SportsCar Championship. O piloto português que faz equipa com Felipe Nasr e Pipo Derani no Cadillac #31 da Whelen Engineering Racing vai arrancar da terceira posição da grelha de partida.

A posição na grelha não deixa Filipe minimamente preocupado: “Temos um bom carro e uma boa equipa. E com 10 horas de corrida pela frente, tudo pode acontecer. As diferenças são muito curtas e vamos ter uma corrida intensa. O importante é que sabemos que vamos estar na luta”, disse o piloto de Coimbra.

Filipe gostava de somar aos seus feitos desportivos deste ano mais uma vitória: “Esse seria o cenário perfeito, mas tenho de ser realista, não vamos ter a tarefa facilitada, mas quem sabe?! Vamos com a confiança e determinação necessárias. O resto vamos deixar acontecer…”, concluiu.

A corrida começa amanhã às 17.40h e poderá ser acompanhada em https://www.imsa.com/tv/