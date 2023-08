IMSA, Filipe Albuquerque: “Claro que gostava de estar na pole, mas o quarto não é mau” | AutoSport

Filipe Albuquerque não ficou muito contente com o resultado da qualificação em Road America, mas também não lamentou em demasia a sua sorte. O piloto português lutou pela ‘pole position’, mas um problema de controlo de tração remeteu-o para a quarta posição. Um resultado que não desanima Albuquerque já que, como é habitual, as corridas reservam sempre surpresas.

Com o Acura da Wayne Taylor Racing extremamente competitivo, a dupla Albuquerque/Taylor acreditava no primeiro lugar da grelha: “Sabíamos o carro que tínhamos em mãos. No entanto, não consegui tirar o melhor partido possível do controlo de tração que condicionou o meu desempenho. Claro que gostava de estar na ‘pole position’, mas o quarto lugar não é de todo uma má posição. A história na corrida será sempre diferente”, explicou.

O principal objetivo na corrida é inverter as posições: “Temos de passar para a frente dos nossos mais diretos rivais nas contas do campeonato, que estão na ‘pole’. Não será tarefa fácil porque também eles estão competitivos, mas acreditamos no nosso potencial, no nosso desempenho e na vontade de vencer“, rematou Filipe Albuquerque.

A corrida começa pelas 17.10h hora portuguesa e pode ser acompanhada em direto em imsa.tv.com